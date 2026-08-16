Tabilo tuvo sólido estreno ante Hanfmann y avanzó a segunda ronda en el US Open

Un debut sólido y con autoridad tuvo el chileno Alejandro Tabilo (29° ATP) en el US Open y ratificó su gran presente tras derrotar al alemán Yannick Hanfmann (55°) con parciales de 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3 para meterse en la segunda ronda.

En los dos primeros sets, "Jano" no le dio respiro al germano, quebrando de entrada en ambas mangas y exhibiendo una gran efectividad con su servicio para cerrar los sets por 6-3 y 6-2 en poco menos de una hora de juego.

La resistencia de Hanfmann apareció en el tercer set. El europeo ajustó sus golpes y llevó la definición a un extenuante tie-break que duró más de una hora y que le dio el descuento con un ajustado 9-7.

Pese al golpe anímico, Tabilo volvió a presionar con sus saques y concretó los quiebres necesarios para sellar el 6-3 definitivo.

Con su victoria, el chileno enfrentará al ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov (138°) y el australiano Alexei Popyrin (128°).