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Protagonizada por Bad Bunny: Residente inició el rodaje de su primera película

El artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, comenzó la filmación de su primera película, "PORTO RICO", protagonizada por su colega Bad ...

📅 31 ago a las 18:15 hrs ⏱️ 4 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Protagonizada por Bad Bunny: Residente inició el rodaje de su primera película
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Protagonizada por Bad Bunny: Residente inició el rodaje de su primera película

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Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 18:15 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Deportes
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

El artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, comenzó la filmación de su primera película, "PORTO RICO", protagonizada por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

Así lo dejó saber este lunes Residente en una historia en su cuenta de Instagram, donde publica la claqueta e incluye en ella que están filmando la primera escena, bajo la dirección del artista y su director de fotografía Anthony Dod Mantle, conocido por sus trabajos en "Slumdog Millionaire" (2008) y "Snowden" (2016).

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", afirmó en un comunicado Residente en febrero pasado, cuando se anunció la filmación del filme.

'PORTO RICO', coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Oscar Alexander Dinelaris ("Birdman"), es un western caribeño inspirado en hechos reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

La publicación de Residente anunciando el inicio del rodaje.

"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", comentó Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en In the Summers" y "Frank &amp; Louis".

El largometraje, a pesar de que está centrado en los orígenes de Puerto Rico, se filma en República Dominicana debido a una controversia entre la producción del proyecto y los incentivos contributivos que otorga el Gobierno puertorriqueño.

Por su parte, Bad Bunny, quien el pasado 23 de agosto finalizó en Puerto Rico su gira mundial "Debí tirar más fotos", tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como "Bullet Train" y "Caught Stealing".

Lo acompañan Mortensen ("Eastern Promises"), Norton ("American History X") y el español Bardem ("No Country for Old Men"), con más integrantes del elenco por anunciar.

Residente y Erick Douât producen a través de 1868 Studios, mientras que Norton y Bill Migliore, junto a Michael Bederman, producen para Class 5 Films.

"Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando", añadió Norton en aquel entonces.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Deportes, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
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