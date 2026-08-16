FC Barcelona goleó a Rayo Vallecano con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal

FC Barcelona, vigente campeón del fútbol español, consiguió su tercer triunfo consecutivo en la liga de España después de imponerse por 5-2 sobre Rayo Vallecano en el Camp Nou, con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal.

El conjunto dirigido por Hansi Flick debió reaccionar después de un comienzo complejo, ya que Sergio Camello abrió la cuenta para la visita a los 12 minutos tras una asistencia de Alvaro García.

La respuesta catalana llegó rápidamente. Raphinha igualó a los 19 minutos luego de una combinación con Pedri y Xavi Espart, mientras Lamine Yamal dio vuelta el marcador apenas dos minutos más tarde con un potente remate de zurda.

Rayo Vallecano complicó al campeón

Barcelona amplió la diferencia a los 51 minutos gracias a un autogol de Florian Lejeune después de una incursión de Anthony Gordon por la banda izquierda, pero Rayo Vallecano volvió a meterse en el partido con el segundo tanto de Camello a los 59'.

El cuadro madrileño incluso tuvo opciones para acercarse nuevamente y Pau Cubarsí evitó el triplete de Camello en uno de los momentos más complejos para el equipo de Flick.

La tranquilidad llegó a los 71 minutos, cuando Gordon habilitó de taco a Raphinha, quien definió para marcar el 4-2 y completar su doblete. El brasileño alcanzó además cinco goles en el torneo.

Finalmente, Lamine Yamal cerró la goleada a los 90 minutos al convertir el 5-2 tras una asistencia de Adeyemi y también completó su segunda anotación de la jornada.

Con este resultado, Barcelona mantuvo su inicio perfecto en LaLiga con tres victorias en igual cantidad de partidos, mientras Rayo Vallecano quedó con un punto luego de las primeras tres fechas.