El Ciudadano

Por Leopoldo Lavín Mujica La encuesta Brecha Pública UCEN–Qualiz revela una fractura preocupante entre la ciudadanía y el mundo político: ambos parecen habitar realidades distintas y otorgar prioridades diferentes a los problemas del país.

Pero hay un dato que debería provocar especial inquietud: en medio de los reiterados escándalos que comprometen a instituciones públicas, la ...

La entrada Lo que la Encuesta Brecha Pública calla: La corrupción del poder está en Chile y la ciudadanía debe movilizarse se publicó primero en El Ciudadano.