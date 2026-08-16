El Ciudadano

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer su más reciente boletín de Sectores Económicos, correspondiente al 31 de agosto de 2026, el cual evidenció entre otras materias, una disminución del Índice de Producción Industrial (IPI) en Chile, que anotó una cifra negativa de -5,1% en doce meses.

Desde el INE explicaron que «en ...

La entrada Negativo mes de julio para la producción industrial en Chile: Disminuyó un 5,1% se publicó primero en El Ciudadano.