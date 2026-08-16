Padre de niño intoxicado con cocaína fue imputado por parricidio frustrado

En prisión preventiva quedó un hombre imputado por parricidio frustrado tras haber provocado la intoxicación con cocaína de su hijo de cinco años durante este fin de semana en la comuna de Viña del Mar.

El sujeto de 48 años e identificado con las iniciales P.E.O.I., fue detenido tras el ingreso de su hijo con un cuadro convulsivo al Hospital Gustavo Fricke, donde tras la realización de pruebas se comprobó la presencia de droga en su organismo.

La jueza Eliana Uribe consideró que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la víctima, estimando que en esta etapa del proceso se puede presumir la existencia del delito planteado por la Fiscalía y su participación culposa.

Se fijó un plazo de investigación de 60 días, los que deberá cumplir en el Complejo Penitenciario Valparaíso, mientras que también se ofició al Juzgado de Familia de Viña del Mar por una posible vulneración de derechos del niño.