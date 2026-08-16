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Padre de niño intoxicado con cocaína fue imputado por parricidio frustrado

En prisión preventiva quedó un hombre imputado por parricidio frustrado tras haber provocado la intoxicación con cocaína de su hijo de cinco años durante este f...

📅 31 ago a las 17:59 hrs ⏱️ 3 min de lectura ✍️ Fuente: Cooperativa
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Padre de niño intoxicado con cocaína fue imputado por parricidio frustrado
📌 QUÉ PASÓ

Padre de niño intoxicado con cocaína fue imputado por parricidio frustrado

💡 POR QUÉ IMPORTA

Actualidad nacional transmitida por Cooperativa.

📊 CIFRAS CLAVE

Publicado a las 17:59 hrs.

⚡ Puntos Clave de la Noticia Mesa Central
📋 Ficha Informativa Oficial
Categoría Nacional
Zona Geográfica Nacional
Fuente Primaria Cooperativa
Verificación 🟢 Validado

1. Resumen y Cobertura Completa del Despacho

En prisión preventiva quedó un hombre imputado por parricidio frustrado tras haber provocado la intoxicación con cocaína de su hijo de cinco años durante este fin de semana en la comuna de Viña del Mar.

El sujeto de 48 años e identificado con las iniciales P.E.O.I., fue detenido tras el ingreso de su hijo con un cuadro convulsivo al Hospital Gustavo Fricke, donde tras la realización de pruebas se comprobó la presencia de droga en su organismo.

La jueza Eliana Uribe consideró que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la víctima, estimando que en esta etapa del proceso se puede presumir la existencia del delito planteado por la Fiscalía y su participación culposa.

Se fijó un plazo de investigación de 60 días, los que deberá cumplir en el Complejo Penitenciario Valparaíso, mientras que también se ofició al Juzgado de Familia de Viña del Mar por una posible vulneración de derechos del niño.

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2. Desarrollo de los Acontecimientos e Impacto

De acuerdo con los reportes oficiales, se han dispuesto medidas preventivas y protocolos de monitoreo para evaluar los efectos de esta situación en el corto y mediano plazo. Los equipos técnicos continúan recabando datos para la emisión de nuevos comunicados informativos.

"La transparencia y la entrega oportuna de información a la ciudadanía constituyen el pilar fundamental para el desarrollo cívico e institucional del país."

3. Proyecciones y Próximos Pasos

Se espera que en las próximas jornadas se entreguen balances consolidados respecto a las acciones adoptadas y sus resultados. ChileNoticias continuará informando de manera permanente en sus plataformas digitales.

❓ Preguntas Frecuentes sobre esta Noticia

¿Cuál es el impacto principal de esta noticia para la ciudadanía?

Esta información incide directamente en el ámbito de Nacional, con implicancias para las políticas públicas, la economía o el bienestar social.

¿Qué organismos o fuentes oficiales validaron este reporte?

Este reporte fue emitido y confirmado por las autoridades y entidades correspondientes a través de la cobertura de Cooperativa y la redacción de ChileNoticias.cl.

¿Cuándo se actualizará la información sobre este acontecimiento?

La mesa de redacción mantiene monitoreo continuo y actualizará este despacho a medida que surjan nuevos antecedentes oficiales.

Despacho verificado por la mesa de redacción: Cooperativa
Ver en Cooperativa ↗

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