El Ciudadano

Una experiencia escénica construida a partir de objetos y materialidades que abren un portal de sueños. Con esa propuesta se encontrará el público del sur de Chile en la primera gira de Amoralíptico, el disco debut de la reconocida artista visual y música nacional Sol Bustamante.

El álbum, lanzado en 2025, será el protagonista de ...

La entrada Sol Bustamante recorre el sur de Chile con Amoralíptico: «Un viaje de emociones y de amor» se publicó primero en El Ciudadano.